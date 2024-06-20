Глава «Ночных волков» предчувствовал смерть Зайцева и вызвал ему священника

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 79 0

Александр Залдастанов рассказал, что почуял приближающуюся смерть друга и пригласил в больницу священнослужителя.

Глава «Ночных волков» предчувствовал смерть Зайцева и вызвал ему священника

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

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Сын модельера Вячеслава Зайцева Егор, который накануне скончался после тяжелой болезни, был преданным участником «Ночных волков». Об этом заявил президент мотоклуба Александр Залдастанов в своем Telegram-канале.

«Егор присутствовал при рождении „Ночных Волков“, участвовал в выборе нашего имени и нашего пути. Он был предан клубу с самого первого дня и был ему верен до последнего. До самой своей смерти оставался „Ночным Волком“. Его вера, преданность была непоколебима. Я, как никто другой, этому свидетель», — написал Залдастанов.

Залдастанов также рассказал, что будто почувствовал приближающуюся смерть Зайцева и в тот же момент позвал в больницу священнослужителя — настоятеля храма Александра Невского, протоиерея Сергия Масленникова.

«Он мгновенно откликнулся и в нужный момент оказался рядом», — добавил Залдастанов.

Сердце Егора Зайцева остановилось в минувшую среду. За две недели до этого он почувствовал себя плохо и попал в больницу. А в феврале этого года у него диагностировали онкологию. После предварительных исследований вердикт звучал неутешительно — шансов на восстановление у сына Зайцева практически нет.

Ранее 5-tv.ru публиковал последнее интервью сына модельера Вячеслава Зайцева — Егора.

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