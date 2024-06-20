«Близкие подходы»: Путин рассказал о развитии отношений России и Вьетнама

Эфирная новость 67 0

Российский лидер находится с рабочим визитом в Ханое.

Фото, видео: Кормилицына Кристина / ТАСС; 5-tv.ru

Владимир Путин прибыл во Вьетнам. Там начинается двухдневный государственный визит российского лидера. На повестке — широкий круг вопросов. Они касаются стратегического партнерства двух стран. В переговорах принимает участие и представительная делегация из России.

Началось все со встречи в аэропорту, которая, как и в КНДР, откуда прибыл Владимир Путин, была по-азиатски торжественной. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Почетный караул в белоснежной форме, красная ковровая дорожка и внушительная делегация чиновников — так во Вьетнаме встречают по высшему — государственному — разряду.

Зампред правительства республики представляет Владимиру Путину каждого — секретаря ЦК компартии, главу столицы Ханоя, руководителя канцелярии президента. Это — пролог масштабных переговоров.

Внимание к визиту не просто повышенное, оно — максимальное. Вьетнамские журналисты даже выстроились не просто в несколько рядов, а несколько ярусов, чтобы снять прилет Владимира Путина.

Местное любопытство российский президент отчасти утоляет в своей статье для главного издания компартии Вьетнама. Она — о прошлом, настоящем и будущем российско-вьетнамских отношений. Которым еще в 2012-м придали статус стратегического партнерства.

«Мы высоко ценим то, что у наших стран совпадающие или близкие подходы по актуальным вопросам международной повестки. Видим во Вьетнаме единомышленника в деле формирования новой архитектуры равной и неделимой евразийской безопасности на инклюзивной и недискриминационной основе», — указал в статье Путин.

У схожих взглядов на мир вполне понятные общие корни. Свою самостоятельность Вьетнам обретал в тяжелой борьбе против американских оккупантов. Но без помощи Советского Союза едва ли справился бы.

Предмет гордости вьетнамского народа — обломки уничтоженных американских бомбардировщиков В-52. Сбивали их как раз из советских зенитных комплексов.

Эти комплексы тоже, конечно, выставлены — в музее, в самом центре Ханоя. Но Владимир Путин пишет и о другой, не менее важной, поддержке.

«После победы и полного освобождения вьетнамской земли от оккупантов советские строители, инженеры, врачи, педагоги, ученые помогали Вьетнаму в восстановлении страны», — отметил Путин.

Десятки тысяч вьетнамцев получали советско-российское образование. И построили современную экономику, одну из ведущих в регионе. Сотрудничество с нашей страной продолжается. В прошлом году взаимный товарооборот превысил пять миллиардов долларов. Россия поставляет продовольствие, минеральное сырье и уголь, из Вьетнама импортируют текстиль, кофе и электронику.

«Между нашими странами существует возможность расчетов в национальных валютах — российских рублях и вьетнамских донгах. В прошлом году доля таких транзакций обеспечивала более 40% объема двусторонней торговли. А в первом квартале этого года — уже почти 60%», — подчеркнул российский лидер.

В основе — успешные совместные проекты. «Вьетсовпетро» уже более 40 лет добывает нефть на вьетнамском шельфе, «Газпром» разрабатывает газовые месторождения страны. Сотрудничество в энергетике будут расширять и дальше.

«Прорабатывается инициатива создания во Вьетнаме при содействии „Росатома“ — центра ядерной науки и технологий. Отмечу в этой связи, что российская госкорпорация в целом готова помочь вьетнамским партнерам в формировании национальной атомно-энергетической отрасли, включая укрепление ее кадрового потенциала», — сказал Путин.

Среди других ключевых направлений — развитие туризма и культурный обмен. Здесь тоже делается немало, но можно и нужно больше. Общие планы в деталях Владимир Путин и его вьетнамские коллеги обсудят совсем скоро — на нескольких раундах переговоров.

+18° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
85.42
2.79 91.45
2.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:05
Десять тревожных симптомов: как проявляется рак поджелудочной железы
22:45
На победителя «Битвы экстрасенсов» Максима Левина подали заявление в полицию
22:26
«Одевается невпопад»: стилист назвала самую безвкусно одетую звезду
22:06
Умер американский актер Дональд Сазерленд
21:47
Врачи Казани извлекли из сердца военнослужащего осколок
21:27
Путин: на Зеленского повесят все непопулярные решения, а потом уберут

Сейчас читают

«Готовы помочь самокатами»: операторы оценили идею о создании электросамокатной полиции
Смерчи, ливни, катаклизмы: десятки регионов России готовятся к чрезвычайным ситуациям
Главный праздник выпускников: где и как пройдут «Алые паруса — 2024»
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака