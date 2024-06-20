Журналиста Отара Кушанашвили экстренно госпитализировали

Журналист Отар Кушанашвили был экстренно доставлен в больницу. Об этом рассказал источник 5-tv.ru.

Известно, что Кушанашвили несколько дней назад начал жаловаться на сильные боли в области живота и сердца. У него также наблюдались проблемы с кишечником.

Журналист в итоге решил сам обратиться в клинику за помощью, где оттуда его забрала карета скорой помощи. На обследовании выяснилось, что ему необходима срочная операция. Предварительный диагноз — асцит. Ранее СМИ сообщали о циррозе печени.

На данный момент Отар Кушанашвили восстанавливается после хирургического вмешательства и приходит в себя.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сыгравшего Гэндальфа актера Маккеллена госпитализировали после падения со сцены. Артисту 85 лет, близкие и поклонники встревожены его состоянием.