Журналиста Отара Кушанашвили экстренно госпитализировали

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 2 109 0

Ему уже провели экстренную операцию.

Журналиста Отара Кушанашвили экстренно госпитализировали

Фото: www.globallookpress.com / Edgar Breshchanov

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Журналист Отар Кушанашвили был экстренно доставлен в больницу. Об этом рассказал источник 5-tv.ru.

Известно, что Кушанашвили несколько дней назад начал жаловаться на сильные боли в области живота и сердца. У него также наблюдались проблемы с кишечником.

Журналист в итоге решил сам обратиться в клинику за помощью, где оттуда его забрала карета скорой помощи. На обследовании выяснилось, что ему необходима срочная операция. Предварительный диагноз — асцит. Ранее СМИ сообщали о циррозе печени.

На данный момент Отар Кушанашвили восстанавливается после хирургического вмешательства и приходит в себя.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сыгравшего Гэндальфа актера Маккеллена госпитализировали после падения со сцены. Артисту 85 лет, близкие и поклонники встревожены его состоянием.

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