«Все будет хорошо»: певец Юлиан обнародовал предсмертное сообщение сына Зайцева

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 160 0

Скончавшийся Егор Зайцев не хотел рассказывать о своих проблемах друзьям

«Все будет хорошо»: певец Юлиан обнародовал предсмертное сообщение сына Зайцева

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Незадолго до смерти Егор неожиданно перестал отвечать на сообщения.

Певец Юлиан глубоко переживает смерть своего друга и единственного сына модельера Вячеслава Зайцева. Егор был верным товарищем музыканта более 20 лет. В последние месяцы друзья постоянно были на связи. У Егора Зайцева наблюдались серьезные проблемы со здоровьем, но несмотря на это он старался держаться и не унывать.

«Я все время спрашивал о его самочувствии. Егор старался не грузить проблемами. Несколько дней назад он мне ответил всего несколькими словами: „Братан, не переживай! Все будет хорошо“. Это оказалось последним его сообщением», — рассказал MK.RU Юлиан.

Артист пробовал еще писать 64-летнему Зайцеву, но не получил в ответ больше ни строчки. У музыканта было плохое предчувствие, но он пытался верить в лучшее до конца.

Сердце Егора Зайцева остановилось в минувшую среду. За две недели до этого он почувствовал себя плохо и попал в больницу. В феврале этого года у него диагностировали онкологию. После предварительных исследований вердикт звучал неутешительно — шансов на восстановление у сына Зайцева практически нет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что глава «Ночных волков» предчувствовал смерть Зайцева и вызвал ему священника.

+14° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
85.42
2.79 91.45
2.36
Дома сидеть — ничего не высидеть: китайский гороскоп на неделю с 24 по 30...

Последние новости

9:51
Вертолет Robinson потерпел крушение в Амурской области
9:46
Япония ввела санкции против 11 компаний из пяти стран за обход санкций против РФ
9:42
В Казани стартовал Международный форум городов стран БРИКС+
9:40
Собянин рассказал о планах построить более 100 детсадов в Москве за три года
9:30
«Последняя роль Заворотнюк»: актриса появится на экране после смерти
9:18
ФСБ задержала жителя Приморья за призывы к захвату власти в России

Сейчас читают

«Готовы помочь самокатами»: операторы оценили идею о создании электросамокатной полиции
Смерчи, ливни, катаклизмы: десятки регионов России готовятся к чрезвычайным ситуациям
Главный праздник выпускников: где и как пройдут «Алые паруса — 2024»
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака