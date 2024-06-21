Тревожный звонок: при каких симптомах следует немедленно обратиться к гинекологу

Промедление может привести к очень неприятным последствиям.

За женским здоровьем нужно тщательно следить. Необычные выделения, боли и дискомфорт внизу живота могут указывать на заболевания. Акушер-гинеколог высшей категории, доктор медицинских наук, ведущий специалист многофункциональной клиники KindCare в Дубае Сурае Назарова рассказала изданию Lenta.ru о ситуациях, которые требует незамедлительного обращения к врачу.

Нетипичные выделения из половых органов, а также изменение цвета, запаха или консистенции вагинальных выделений может говорить о наличии инфекции или заболевания, которое передалось половым путем.

«Боль или дискомфорт внизу живота, в области таза или во время полового акта не должны оставаться без внимания. Эти симптомы могут указывать на эндометриоз, кисты яичников, воспаление органов малого таза», — предупреждает специалист.

Характерные изменения при менструациях, например, в их частотности или длительности тоже могут быть признаками гормонального дисбаланса или поликистоза яичников. Зуд или жжение в области вульвы или влагалища могут указывать на молочницу или бактериальный вагиноз.

«При образовании уплотнений или шишки в области груди или вульвы необходимо сразу обращаться за медицинской консультацией. Изменения кожи вульвы, включая изменение цвета или появление бородавок, могут быть признаками инфекций, заболеваний, включая вирус папилломы человека, или даже предраковых состояний», — отметила Назарова.

При сильных болях перед менструациями, а также болевых ощущениях в молочных железах следует обратиться к медикам. Особенно, если появляются кровотечения во время менопаузы, нужно держать связь с гинекологом, ведь это может быть сигнал о раке эндометрия.

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