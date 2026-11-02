Боль и онемение могут быть сигналом: когда нужно делать УЗИ нервов

Врач Осипов: УЗИ поможет оценить состояние периферических нервов

УЗИ периферических нервов позволяет оценить их структуру, толщину и состояние окружающих тканей, а также выявить сдавление, повреждения, опухоли и признаки воспаления. Об этом Life.ru рассказал врач ультразвуковой диагностики НКЦ № 2 РНЦХ имени академика Б. В. Петровского Сергей Осипов.

Исследование проводят с помощью высокочастотного датчика. На экране нерв выглядит как структура с продольными волокнами, а в поперечном сечении напоминает пучок с характерной ячеистой структурой. В первую очередь специалисты исследуют крупные периферические нервы верхних и нижних конечностей, в том числе локтевой, срединный, лучевой, седалищный, бедренный и берцовые нервы.

Одно из наиболее частых показаний для такого исследования — туннельные синдромы. Например, при синдроме запястного канала у человека могут неметь пальцы, появляться боль и слабость в руке, особенно в ночное время. УЗИ помогает определить, сдавлен ли нерв, насколько выражено сдавление и где именно оно происходит.

Исследование также назначают при травмах, если есть подозрение на повреждение нерва. С помощью УЗИ можно оценить его целостность, выявить рубцовые изменения и сдавление окружающими тканями. Еще одним показанием становятся компрессионно-ишемические поражения, которые могут возникать при длительной работе за компьютером, вождении автомобиля и других ситуациях с вынужденным положением рук.

Кроме того, УЗИ используют при подозрении на объемные образования, включая невриномы, шванномы и кисты, а также при воспалительных и аутоиммунных полиневропатиях. Исследование может применяться и для контроля состояния нервов после операций.

По словам Осипова, процедура обычно занимает 15–25 минут и не требует специальной подготовки. При этом пациент не подвергается ионизирующему излучению, а использование контраста не требуется. Исследование также можно проводить беременным и детям, а при необходимости повторять.

Еще одна особенность метода заключается в возможности оценивать состояние нерва в движении. Во время исследования врач может попросить пациента согнуть руку или напрячь мышцу, чтобы проследить, как нерв перемещается и где может возникать его ущемление. Специалист также может сравнить симметричные участки на противоположной конечности. Современные датчики с высоким разрешением позволяют рассматривать отдельные пучки внутри нерва и структуры размером менее миллиметра.

При этом у метода есть ограничения. Результат УЗИ во многом зависит от опыта специалиста и качества оборудования. Некоторые нервы сложнее исследовать из-за их глубокого расположения. Кроме того, УЗИ не заменяет функциональные исследования, в частности электронейромиографию (ЭНМГ), а в ряде случаев для полной оценки состояния пациента могут потребоваться оба метода.

Осипов подчеркнул, что самостоятельно назначать себе УЗИ периферических нервов не стоит. Боль, онемение или слабость в конечности не всегда связаны непосредственно с повреждением нерва, поэтому необходимость исследования и область диагностики должен определять лечащий врач.

Обратиться к специалисту стоит при онемении, покалывании, жжении или слабости в руках и ногах, боли по ходу нерва, а также после травм и операций. УЗИ в таких случаях может помочь врачу уточнить состояние периферических нервов и определить дальнейшую тактику лечения.

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