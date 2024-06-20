Путин указал на отсутствие новизны в договоре РФ и КНДР

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 27 0

Российский лидер прокомментировал документ о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран.

Путин указал на отсутствие новизны в договоре РФ и КНДР

Фото: © РИА Новости / Артем Геодакян; 5-tv.ru

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В договоре России и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве нет новизны, заявил российский лидер Владимир Путин. Он отметил, что текст документа остался почти таким же, как и в прежнем договоре.

«Мы заключили этот договор в связи с тем, что старый прекратил существование. Здесь нет никакой новизны. Мы почти ничего не поменяли», — отметил Путин на брифинге.

Глава государства указал, что в текущих условиях этот документ выглядит довольно остро, но при этом подобные договоры КНДР имеет и с другими странами.

В КНДР Путин прибыл 18 июня. Государственный визит продлился два дня и завершился в минувшую среду. Эта встреча Путина и Ким Чен Ына стала третьей по счету с 2019 года. В Пхеньяне президент РФ был в 2000 году, когда КНДР возглавлял Ким Чен Ир — отец нынешнего лидера страны.

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