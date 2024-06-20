Путин заявил об отсутствии планов у РФ подходить к Харькову

Президент России Владимир Путин заявил, что у РФ отсутствуют планы подходить к Харькову. Об этом он сообщил на брифинге для прессы по итогам своего визита в КНДР и Вьетнам.

Владимир Путин объяснил, что полгода назад предупреждал о том, что РФ будет вынуждена создать зону безопасности, если обстрелы российских населенных пунктов со стороны ВСУ продолжатся.

«Они продолжились (эти обстрелы), а мы сделали то, что и говорили», — пояснил российский лидер.

Владимир Путин также заявил об осведомленности о том, что западные государства провоцируют Украину любой ценой «выдавить» ВС РФ из региона, чтобы потом это преподнести как большой успех в преддверии саммита НАТО и выборов президента в США.

«Эта команда „любой ценой“ — я вас уверяю, что так и есть, я знаю, о чем я говорю, — если не основана на реалиях, то будет опять очень дорого стоить украинским вооруженным силам», — отметил Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин заявил о возможных изменениях в ядерной доктрине России.