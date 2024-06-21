«Она летает туда и обратно»: что Кейт Миддлтон делает в Техасе

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 51 0

Кейт Миддлтон летает в Штаты для лечения рака

«Она летает туда и обратно»: что Кейт Миддлтон делает в Техасе

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пользователи соцсетей заметили принцессу в другой стране.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сейчас борется с раком. Точный диагноз Букингемский дворец не раскрывает, но известно, что жена старшего сына короля Карла III — принца Уильяма — идет на поправку. Однако о полном выздоровлении речи пока не идет. При этом порталу Life & Style стало известно, где именно лечится Кейт Миддлтон.

Оказалось, что жена Уильяма часто посещает Соединенные Штаты и не для того, чтобы увидеться с супругой принца Гарри Меган Маркл, а ради своего здоровья. Там она посещает одну из американских клиник.

«Есть несколько свидетелей, которые утверждают, что видели ее в Техасе. Считается, что она летает туда и обратно для тайного лечения рака», — заявил источник издания.

Пользователи соцсетей подтвердили эту информацию. Многие заявляют, что видели Миддлтон рядом с онкологическим центром имени Андерсона в Хьюстоне. Эта клиника одна из лучших в мире. Останавливается же принцесса в элитном отеле St. Regis.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Кейт Миддлтон обвинили в симуляции рака.

+14° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
85.42
2.79 91.45
2.36
Дома сидеть — ничего не высидеть: китайский гороскоп на неделю с 24 по 30...

Последние новости

9:51
Вертолет Robinson потерпел крушение в Амурской области
9:46
Япония ввела санкции против 11 компаний из пяти стран за обход санкций против РФ
9:42
В Казани стартовал Международный форум городов стран БРИКС+
9:40
Собянин рассказал о планах построить более 100 детсадов в Москве за три года
9:30
«Последняя роль Заворотнюк»: актриса появится на экране после смерти
9:18
ФСБ задержала жителя Приморья за призывы к захвату власти в России

Сейчас читают

«Готовы помочь самокатами»: операторы оценили идею о создании электросамокатной полиции
Смерчи, ливни, катаклизмы: десятки регионов России готовятся к чрезвычайным ситуациям
Главный праздник выпускников: где и как пройдут «Алые паруса — 2024»
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака