Ждать извержения? На Камчатке проснулась Карымская сопка

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В Петропавловске-Камчатском проснулась Карымская сопка

Фото, видео: © РИА Новости / Лев Гаркавый; 5-tv.ru

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Вулкан выбросил в небо столбы пепла высотой в шесть километров.

В Петропавловске-Камчатском выпали осадки из вулканического пепла. Виновником стала Карымская сопка, которая после двух лет затишья вновь пробудилась и прямо сейчас подает признаки активности.

Ученые говорят, что совсем скоро может произойти мощное извержение. Но пока вулкан только выбросил в небо огромные столбы пепла, до шести километров в высоту. Затем мелкие частицы подхватил ветер и унес за сотню километров в направлении столицы Камчатского края.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Исландии потоки лавы подходят ближе к городу. Многострадальный городок Гриндавик оказался отрезан от остальной страны.

Потоки лавы уничтожают единственную дорогу, ведущую к побережью. Экстренные службы сделали земляной вал, чтобы хоть как-то перенаправить раскаленную массу, но помогает это слабо. Скорее всего, жить в этом месте скоро будет нельзя.

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