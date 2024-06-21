Вертолет Robinson потерпел крушение в Амурской области

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Александр Тарасов
Александр Тарасов Эксклюзив 45 0

Борт внезапно пропал с радаров в этот четверг.

Вертолет Robinson потерпел крушение в Амурской области

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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В Амурской области разбился вертолет Robinson R66. В результате крушения погибли пять человек — один пилот и четыре пассажира. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Вертолет пропал с радаров 20 июня, однако обнаружить его получилось только на следующий день. По данным источника 5-tv.ru, борт был во владении Зейского лесоперерабатывающего комбината, а полет Robinson R66 выполнялся из города Зея в Джелтулак.

Ранее 5-tv.ru писал, что это далеко не первый несчастный случай, произошедший с вертолетом Robinson. В прошлый раз подобная трагедия произошла на Камчатке — борт нашли в ужасном состоянии. Что могло стать причиной инцидента?

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