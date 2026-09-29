Экипаж упавшего Ту-95 увел самолет от столкновения с жилыми домами

Экипаж стратегического бомбардировщика Ту-95 увел самолет от столкновения с жилыми домами. Об этом сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов.

По его словам, самолет выполнял учебно-тренировочный полет в районе Красноярово и совершил аварийную посадку. Экипаж, как подчеркнул губернатор, предпринял все возможное, чтобы спасти местных жителей и увести самолет от жилых домов.

«На месте работают спасатели, ситуация находится под контролем», — уточнил Василий Орлов.

Согласно информации Минобороны РФ, в результате происшествия погибли шесть членов экипажа. Еще один военнослужащий получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

В оборонном ведомстве уточнили: самолет выполнял полет без боекомплекта. Для выяснения причин и обстоятельств катастрофы к месту направлена комиссия Воздушно-космических сил России.

Ранее были опубликованы эксклюзивные кадры с места крушения военного самолета в Амурской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Колумбии был обнаружен самолет Cessna T206, потерпевший крушение при перелете из Кондото в направлении аэропорта Гуаймараль в Боготе. Пятеро человек, летевших на борту, погибли. Воздушное судно с регистрационным номером HK-4985 исчезло с экранов радаров утром 13 сентября, когда направлялось в Боготу. Последний сеанс связи с самолетом был зафиксирован в лесистой местности с гористым рельефом на границе департаментов Чоко и Рисаральда.

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