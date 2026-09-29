Опубликованы кадры с места крушения военного самолета Ту-95 в Амурской области

Самолет Ту-95 потерпел крушение в Мазановском районе Амурской области. Об этом сообщает 5-tv.ru.

По предварительным сведениям, на борту находились девять военнослужащих. По предварительным данным, известно о шести погибших и одном пострадавшем, которого отвезли в больницу.

Фото: 5-tv.ru

Причины и обстоятельства крушения пока не раскрываются. Подробностей от региональных экстренных служб на момент подготовки материала также не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажирский самолет Lufthansa, следовавший из Франкфурта-на-Майне в Лиссабон, совершил вынужденную посадку в Лионе после возгорания внешнего аккумулятора на борту. Об этом телеканалу RTL сообщил представитель авиаперевозчика.

По данным Lufthansa, из соображений безопасности пилоты решили совершить посадку и объявили сигнал бедствия для получения приоритета на приземление. Возгорание произошло в районе одного из пассажирских кресел; экипаж быстро справился с огнем и поместил пауэрбанк в специальную противопожарную сумку.

На борту находились 198 пассажиров и шесть членов экипажа, которых после приземления разместили в гостиницах.

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