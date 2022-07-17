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Пропавший на Камчатке вертолет Robinson нашли сгоревшим

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 430

Машиной управлял опытный пилот и чемпион мира по биатлону Игорь Малиновский, его судьба пока неизвестна.

Пропавший на Камчатке вертолет Robinson нашли сгоревшим

Фото: www.globallookpress.com / David Wall

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Пропавший с радаров вертолет Robinson, которым управлял чемпион мира по биатлону Игорь Малиновский, найден сгоревшим.

Как сообщил в социальных сетях губернатор края Владимир Солодов, технику нашли в 13 км южнее вулкана Узон.

«Вертолет с двумя пассажирами и пилотом выполнял частный рейс, группа не была зарегистрирована в качестве туристов», — написал глава Камчатки.

Солодов также отметил, что в районе места крушения вертолета наблюдалась низкая облачность и неблагоприятная для полетов погода.

О жертвах или пострадавших пока не сообщается.

Ранее 5-tv.ru называл возможные причины, из-за которых вертолет Robinson мог потерпеть крушение.

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