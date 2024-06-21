На форуме городов стран БРИКС+ представят разработки для переработки отходов

Специалисты из Татарстана расскажут о своем успехе в переработке отходов и поделятся своим опытом в рамках Международного форума городов стран БРИКС+.

Во дворах Казани уже установили свыше 1700 желтых баков, в которые можно выбрасывать стекло, пластик, бумагу, любой металл и тетрапак. Из них можно создавать уличную мебель, которые устанавливают в парках и скверах города.

Известно, что нашим специалистам удалось в шесть с половиной раз увеличить объем отсортированных отходов.

Специалисты из Казани также разработали интересную технологию, согласно которой они оборудовали пруд, куда попадает вода со свалки, образовавшаяся из-за таяния снега и дождей. В пруду воду очищают, чтобы безвредно сбрасывать ее в реку.

Очистные сооружения в городе также модернизировали. Все стоки сначала очищают от мусора, затем отправляют в аэротенк — специальный резервуар для очистки воды от вредных примесей. В резервуарах установлены датчики, измеряющие концентрацию вредных веществ. В случае превышения норм подача кислорода увеличивается, чтобы усилить работу ила.

Мэр Анкары Мансур Яваш заявил, что Турция столкнулась с проблемой чистой воды и призвал всех позаботиться о том, чтобы человечество не столкнулось в ближайшие годы с нехваткой воды.

«Мы проживаем вместе с вами со всеми климатические изменения, это прежде всего вопросы и проблемы чистой воды и также доступность в качественной еде. Это те проблемы, с которыми мы столкнемся через 10-20 лет, поэтому сегодня мы здесь, чтобы заранее принимать дальновидные меры и быть готовым к решению этих проблем», — сказал Мансур Яваш.

Ранее 5-tv.ru писал, что на форуме городов стран БРИКС+ Узбекистан продемонстрирует шелковые изделия.