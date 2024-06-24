«Не сплю с нищебродами»: звезда «Дома-2» Салибекова пожаловалась на бедных мужчин

Больше десяти лет Юлия прожила в браке с Тиграном Салибековым, но в 2022 году звездная пара развелась.

Экс-участница «Дома-2» Юлия Салибекова заявила, что не смогла бы встречаться с мужчиной, который беднее ее. У пережившей тяжелый развод с Тиграном Салибековым Юлии теперь требования к возлюбленным очень высокие.

«Не сплю с нищебродами. Это тот, кто ниже меня по статусу, кто будет заглядывать ко мне в карман. Я пробовала строить отношения с такими, но ничего не вышло. Мне неприятно, если мужчина приходит и сопли на кулак наматывает», — сказала как отрезала блогер в интервью на YouTube-канале.

Для серьезных отношений звезда реалити предпочитает только обеспеченных и статусных мужчин. К такому решению Юлия пришла после скандального развода с экс-супругом в 2022 году.

Теперь она хочет найти ресурсного мужчину, которого сможет уважать за достижения. Выбрать из кого есть, ведь, по ее словам, поклонники просто проходу не дают.

«Я даже похвастаюсь тебе немножко. Когда за рулем, не могу спокойно доехать! Весна или что? Все подмигивают. Если тачка хуже моей, даже не поворачиваюсь. Не потому, что я их не уважаю, а потому, что ему будет больно от этого. Бедненький», — подчеркнула блогер.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Боня раскрыла правду об отношениях с Меньщиковым.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ