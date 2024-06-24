«Все было не напрасно»: Дмитрий Орлов рассказал о разводе с Ириной Пеговой
Дмитрий Орлов благодарен бывшей супруге Ирине Пеговой за пережитый в браке опыт
Фото: Тараканов Вадим / ТАСС
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Звездная пара тяжело пережила расставание.
Российский актер Дмитрий Орлов не жалеет, что расстался со своей коллегой по цеху Ириной Пеговой, с которой прожил в браке около семи лет. Несмотря на то, что пара разошлась с громким скандалом, артист благодарен пережитому опыту. Об этом он рассказал в интервью блогеру Татьяне Зозуле.
Как отметил Орлов, находясь в браке с Пеговой, на самом деле он не был готов к серьезным отношениям. Однако сейчас актер осознает, что заполучить подобный опыт — необходимо.
«Я был таким человеком, который не предназначен для отношений. Сейчас это понятно. На сегодняшний день я живу с глубинным ощущением, что вся моя жизнь до текущего момента, это был некий путь в эту точку. Все было не напрасно», — говорит артист.
Когда супруги разводились, им пришлось делить совместно нажитое имущество — судебный процесс выдался тяжелым и неприятным. Артист уверен, что такие разбирательства ни к чему не приводят. А бывшие возлюбленные лишь истязают друг друга.
«Вот супруги, когда разводятся, они прям фигачатся, хотят уничтожить друг друга, обижаются друг на друга, пытаются что-то отнять, делят ребенка, определяют место его жительства — занимаются всей этой ерундой. Но на самом деле, когда это заканчивается, что остается? Ничего. И я это точно знаю», — признается Орлов.
Сохранить дружеские отношения, к сожалению, у пары не вышло.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, бывший Лерчек назвал реальную причину развода.
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