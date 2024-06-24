В ловушке паралича: у туристки отнялись ноги из-за ожога крапивой

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 110 0

В США туристку парализовало в горах после ожога крапивой

В ловушке паралича: у туристки отнялись ноги из-за ожога крапивой

Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein

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Спасательная операция длилась пять часов.

Американскую туристку парализовало после отдыха в Калифорнии. Как пишет издание New York Post, женщина почувствовала странное жжение, как после укуса паука, за которым последовал паралич ног. Как оказалось, пострадавшая обожглась крапивой, которая росла неподалеку от воды.

Все произошло в горах Сьерра-Невада, из-за чего туристка оказалась в ловушке далеко от цивилизации. Прибывшим на место спасателям потребовалось более пяти часов на то, чтобы эвакуировать женщину по неровной горной тропе.

К счастью, паралич после ожога крапивой проходит в течение суток, так что на данный момент женщина полностью здорова и ее жизни ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ботулизм, одним из симптомов которого также является паралич, может стать серьезной проблемой в России и в мире.

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