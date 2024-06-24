«Ты же мужчина»: в Петербурге задержали банду мошенников с консуматоршами в главных ролях

Девушки искали спутников в интернете и вели их в дорогой ресторан. Жертвами стали сотни состоятельных мужчин.

Масштабную схему мошенничества раскрыли в Петербурге. Доверчивые мужчины платили более 300 тысяч рублей за романтический ужин с девушкой. Полицейские пришли в рестораны, где солидную выручку делали при помощи «консуматорш».

Схема была всегда одной и той же: поиск состоятельной жертвы на сайте знакомств, встреча в центре города, недолгая прогулка и поход в проверенный ресторан с космическими ценами. О преступной цепочке подробнее рассказала корреспондент «Известий» Мария Спиридонова.

Таких гостей здесь точно не ждали. На оперативных кадрах — полураздетый мужчина — руководитель незаконного бизнеса.

Обычная история: знакомство в интернете, а дальше — переписка, приглашение на ужин с намеком на то, что перейти он может в завтрак. Девушки настойчиво предлагали одно и то же заведение, мужчины шли на поводу — хотели произвести хорошее впечатление. В ответ получали огромные счета: 500 рублей за латте, восемь тысяч — за бокал вина. А был он, конечно, не один. Средний чек такого ужина — 30 тысяч рублей.

«Шампанское принесли, она хочет повторить, еще сырную нарезку, я такой: «Насть, довожу ясным языком, я — простой парень. Я не на то рассчитывал, чтобы тебя так угостить. У меня нет столько денег», — рассказывает потерпевший Дмитрий.

Дмитрию пришлось заплатить 14 тысяч, и это — не самый маленький улов так называемых консуматорш. Особо щедрые мужчины за ужин платили сотни тысяч рублей. Мошенники разыгрывали целый спектакль. Посторонний человек попасть в ресторан просто так не мог. Заведение открывалось только для жертв. За соседними столиками — актеры якобы заказывали еду и напитки, чтобы гость ничего не заподозрил.

Были и другие действующие лица, например, «переписчики» — специально обученные люди вели с жертвой беседу в интернете. Точно знали, что бы такого написать, чтоб птичка оказалась в клетке. Причем, нужная, ведь бедные и жадные «птички» никого не интересовали.

У выхода из заведения всегда находился охранник — на случай, если клиент решит не платить за чужой ужин, а довод консуматорши «ты же мужчина и ты обещал» не сработает.

Задержания продолжаются. Пострадавших, по подсчетам следователей, уже больше сотни. Но теперь в клетке, судя по всему, окажутся сами злоумышленники. За такие представления их могут лишить свободы на срок до десяти лет.