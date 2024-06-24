Пожар произошел в здании НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 1 836 0

Три этажа охвачены огнем, на месте работают спасатели.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Во Фрязино Московской области произошел пожар, горит здание научно-исследовательского института (НИИ) «Платан». Внутри находятся люди. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре во Фрязино поступило в 14:39. На момент прибытия первой группы спасателей наблюдалось сильное задымление на пятом этаже здания. Организовано спасение людей, которые находятся на верхних этажах. Одного человека уже удалось вызволить, его вывели по лестничным маршам.

«Один человек спасен… Предварительно, в здании находятся девять человек», — сообщила дополнительно пресс-служба МЧС в Telegram-канале.

В МЧС сообщили также о привлечении во Фрязино по повышенному, третьему рангу, сил и средств. С огнем борются 72 специалиста, работают 24 единицы техники.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале уточнил, что огнем охвачены с пятого по седьмой этаж. По некоторым данным, огонь охватил около 3,5 тысяч квадратных метров здания во Фрязино.

Ранее 5-tv.ru писал, что Следственный комитет сообщил о 19 погибших в результате терактов в Дагестане. Боевики атаковали Дербент и Махачкалу вечером 23 июня. Они открыли огонь по синагоге и православной церкви, а также по одному из постов ДПС. В храпах после нападения начались пожары.

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