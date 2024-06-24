Появилась в середине ХХ века: какая диета поможет предотвратить болезни сердца

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 78 0

Кардиолог Саламатина: средиземноморская диета предотвращает болезни сердца

Появилась в середине ХХ века: какая диета поможет предотвратить болезни сердца

Фото: www.globallookpress.com / Marina Horvat

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Эти правила питания основаны на опыте нескольких народов мира.

Средиземноморская диета поможет предотвратить болезни сердца и даже преждевременную смерть. Об этом в беседе с изданием Газета.ру заявила врач-кардиолог, терапевт Людмила Саламатина.

Впервые о средиземноморской диете заговорили в середине прошлого века, когда американские диетологи Ансельми и Маргарет Кейс систематизировали режимы питания греков, итальянцев и испанцев. Они заметили, что у этих народов наименьший процент распространенности болезней сердца и летальных исходов.

Специалисты составили рацион из большого количества фруктов, овощей, бобовых, цельнозерновых продуктов, рыбы и оливкового масла. Также тем, кто придерживается такого питания, придется сократить употребление спиртного, красного мяса, молочных продуктов и насыщенных жирных кислот.

«Дальнейшие исследования показали, что применение средиземноморской диеты, обогащенной орехами, в течение пяти лет снижало риск атеросклероза на 28%, а обогащенной оливковым маслом первого отжима — на 31%. Кроме того, известно, что приверженность средиземноморской диете связана не только с сокращением риска сердечно-сосудистых заболеваний и смертности на 10%, но и снижением смертности от всех причин на 8%», — объяснила врач.

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