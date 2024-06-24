«Меньше курьера и таксиста»: в Совфеде предложили увеличить зарплату полицейским

При нынешнем уровне оплаты труда работников МВД о правопорядке в стране сложно говорить.

Подход к оплате труда полицейских, в том числе участковых, требует пересмотра на государственном уровне. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече главы Правительства РФ Михаила Мишустина с членами Совфеда.

«Вопрос уже перезрел и, мне кажется, что уже нельзя прятать голову в песок и не замечать эту проблему. Считаю важным на государственном уровне пересмотреть подход к оплате труда работников органов внутренних дел, и, конечно, увеличить объемы финансирования на указанные нужды», — отметила спикер Совфеда.

По словам Матвиенко, зарплата участковых сегодня «абсолютно неконкурентна» и зачастую меньше, чем у курьера или водителя такси. При таком положении дел о правопорядке в стране сложно говорить, считает спикер Совфеда. Также она указала в контексте низкой зарплаты на огромную, по ее словам, текучесть кадров в МВД.

В России с 2025 года установят соотношение минимального размера оплаты труда со средней зарплатой по экономике. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.

Глава государства отметил, что в следующем году МРОТ будет составлять 48% средней зарплаты по экономике и продолжит свой рост. То есть, к 2030 году МРОТ должен составлять не менее 35 тысяч рублей в месяц.

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