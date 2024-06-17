Шестизначные суммы: сколько на самом деле получают врачи в России

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 101 0

Зарплаты российских врачей в 2024 превысили 100 тысяч рублей

Шестизначные суммы: сколько на самом деле получают врачи в России

Фото: Король Оксана / ТАСС

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За последнее время спрос на медицинских специалистов в РФ резко возрос.

В России за первые шесть месяцев 2024 года число вакансий в сфере медицины и фармацевтики выросло на 20%. Об этом сообщает издание Газета.ру со ссылкой на актуальные исследования рекрутингового сервиса.

«Ярче всего за первые пять месяцев проявилась нехватка лаборантов (плюс 69% вакансий год к году), специалистов по сертификации (плюс 48%) и ассистентов врачей (плюс 38%). Серьезнее всего выросла предлагаемая зарплата у специалистов по сертификации — на 23%, и составила 63 300 рублей в среднем», — информируют эксперты.

Наибольшим же приростом в зарплате могут похвастаться медицинские представители, лаборанты, научные специалисты и врачи — их жалованье в среднем увеличилось на 19-20%. Обычным врачам работодатели предлагают до 82 тысяч рублей, медпредставителям — до 87,6 тысячи. Главврачи могут ежемесячно получать порядка 105 тысяч.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Собянин поздравил московских медиков с профессиональным праздником.

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