Под Воронежем после атаки украинских дронов загорелась промзона

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 474 0

Никто из местных жителей не пострадал, уточнил губернатор области.

Под Воронежем после атаки украинских дронов загорелась промзона

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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После атаки на Воронежскую область украинских дронов, которые удалось сбить российским средствам противовоздушной обороны (ПВО), загорелась промплощадка. О происшествии сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Части беспилотника попали на территорию одной из промплощадок. При падении некоторые фрагменты разорвались, вызвав возгорание», — написал он.

Вскоре возгорание пожарным удалось ликвидировать. По предварительной информации, как отметил Гусев, никто из жителей Воронежа не пострадал.

Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия. Последствия уточняются, но режим опасности атаки беспилотников в регионе спустя был отменен.

К слову, несколько дней назад, 23 июня, боевики атаковали Севастополь. По данным Минобороны России, удар они нанесли американскими ракетами ATACMS, оснащенными кассетными боеприпасами. Четыре из них были сбиты силами ПВО, а одна подорвалась осколочной частью в воздухе над городом.

По данным Минздрава, в результате атаки украинских боевиков на Севастополь ранения получили более 150 человек, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из них двое несовершеннолетних.

Следственный комитет России квалифицировал ракетную атаку армии Украины на Севастополь как террористический акт и возбудил уголовное дело по соответствующей статье. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) до особого распоряжения.

В Севастополе и Крыму 24 июня объявили Днем траура по погибшим в результате атаки ВСУ. В обоих регионах отменили культурные, спортивные и другие массовые мероприятия, а также развлекательные программы на телевидении и радио.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Россия ответит на атаку на Севастополь.

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