Кубок Стэнли снова у россиян: «Флорида Пантерз» обыграла «Эдмонд Ойлерз»

Главный трофей НХЛ клубу удалось взять со второй попытки.

Хоккеисты «Флориды Пантерз» обыграли «Эдмонтон Ойлерз» в заключительном матче финальной серии Кубка Стэнли — 2024. Победивший клуб стал впервые в своей истории чемпионом сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Флорида» одержала победу в седьмом матче на своей домашней арене со счетом 2:1. В составе «Пантерз» шайбы забросили Картер Верхаге на пятой минуте игры и Сэм Райнхарт на 36-й. В свою очередь, Маттиас Янмарк из «Эдмонда» отметился голом на седьмой минуте.

В составе «Флориды Пантерз» выступали российские спортсмены — вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко. Голкипер отразил 23 броска из 24-х. Также в ходе игры Куликов сделал голевую передачу.

«Флорида Пантерз» смогла взять главный трофей НХЛ со второго раза. В прошлом сезоне клуб дошел до финала, но матч остался за командой «Вегас Голден Найтс», финал завершился со счетом 1:4.

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