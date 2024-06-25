Кубок Стэнли снова у россиян: «Флорида Пантерз» обыграла «Эдмонд Ойлерз»

|
Евгения Романова
Евгения Романова 86 0

Бобровский, Куликов и Тарасенко принесли «Флориде» Кубок Стэнли

Кубок Стэнли снова у россиян: «Флорида Пантерз» обыграла «Эдмонд Ойлерз»

Фото: Reuters / Jim Rassol

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Главный трофей НХЛ клубу удалось взять со второй попытки.

Хоккеисты «Флориды Пантерз» обыграли «Эдмонтон Ойлерз» в заключительном матче финальной серии Кубка Стэнли — 2024. Победивший клуб стал впервые в своей истории чемпионом сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Флорида» одержала победу в седьмом матче на своей домашней арене со счетом 2:1. В составе «Пантерз» шайбы забросили Картер Верхаге на пятой минуте игры и Сэм Райнхарт на 36-й. В свою очередь, Маттиас Янмарк из «Эдмонда» отметился голом на седьмой минуте.

В составе «Флориды Пантерз» выступали российские спортсмены — вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко. Голкипер отразил 23 броска из 24-х. Также в ходе игры Куликов сделал голевую передачу.

«Флорида Пантерз» смогла взять главный трофей НХЛ со второго раза. В прошлом сезоне клуб дошел до финала, но матч остался за командой «Вегас Голден Найтс», финал завершился со счетом 1:4.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что международная федерация хоккея отстранила вратаря Ивана Федотова от турниров на три года. Решение в организации объяснили «нарушением правил трансфера».

+17° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
87.28
-0.09 93.73
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:14
Секретное оружие: ученые выявили еще одно полезное свойство чеснока
1:56
«Приступ со всеми вытекающими»: маленький сын Саши Черно попал в реанимацию
1:34
«Планетный убийца»: астероид размером с Эверест приблизится к Земле
1:16
Десятки нарушений и неработающая сигнализация: что известно о пожаре во Фрязино
0:58
Эрдоган осудил теракт в Дагестане во время телефонного разговора с Путиным
0:36
«Надо рожать!» — Виктория Боня волнуется за Ольгу Бузову

Сейчас читают

«Врет!»: Алсу обвинила Анастасию Решетову в связи с ее бывшим мужем
Вечеринка мыльных пузырей в Казани обернулась трагедией
Угроза жизни: названы четыре главных симптома обезвоживания
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака