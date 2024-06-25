Самая красочная ночь: как проходит подготовка к «Алым парусам» в Петербурге

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В центре Северной столицы завершился монтаж сцены для праздника выпускников страны.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Тема:
Алые паруса 2024

До самой красочной ночи Петербурга — праздника выпускников «Алые паруса» — остаются считанные дни. И на Дворцовой площади сейчас кипит работа — завершается монтаж сцены с огромными мультимедийными экранами.

Конструкция настолько уникальная, что некоторые детали пришлось печатать на 3D-принтере. Выступление артистов будет видно со всех сторон. Корреспондент «Известий» Наталия Оскерко одной из первых узнала, что ждет зрителей.

Дерево высотой с шестиэтажный дом на Дворцовой площади. Сценический комплекс для концертной части «Алых парусов» уже готов, время тестировать оборудование.

«Весь этот объем экранов — на нем будет показываться видеографика в 3D. И с определенных точек на площади картинка будет складываться как объемная и как будто будет выпрыгивать из экрана. Пока выступает один артист, за закрытым экраном заряжается следующий номер, в нужный момент экраны открываются, и шоу продолжается без остановок», — говорит технический директор концерта на Дворцовой площади Алексей Булгаков.

Управлять этим действом за пультами будут несколько десятков человек. Мультимедийные экраны площадью в тысячу квадратных метров, больше 15 тонн декораций и принципиально новая концепция. Сцена практически без стен, чтобы происходящее хорошо просматривалось со всех сторон.

Многоуровневая сцена — единый сложнейший механизм. Все должно не только работать, но и быть максимально прочным и безопасным. Здесь нет ни одной детали просто для красоты. Артисты используют все пространство, даже на высоте 23 метров.

На сооружение комплекса ушло три тонны металла. В отдельных местах конструкция усилена, ведь петербургская погода — непредсказуема.

«Производились расчеты специальные ветровых нагрузок, благодаря которым сцена стоит, и множество мультимедийного оборудования на ней ездит, поднимается, опускается, то есть несмотря на ветер, дождь. Мы уже во время монтажа пережили несколько ураганов, и ветер достигал 18 метров в секунду. Экраны держатся, все оборудование стоит, все хорошо», — говорит технический менеджер концерта на Дворцовой площади Артем Смирнов.

Отдельные детали пришлось печатать на 3D-принтере, аналогов им нет. И это далеко не единственный секрет сцены. В пространстве под ней будут готовиться к номерам артисты: Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Тося Чайкина, AMIRCHIK, IOWA, Алсу, балет «TODES» и хедлайнер вечера — МОТ.

«50 квадратных метров примерно площадь платформы. Здесь будет установлена лестница, платформа поднимается, она будет обшита декорациями, и артисты из нее выходят на сцену. Это будет эффектно», — говорит Смирнов.

Главная тема выпускного 2024 — семья. В широком смысле этого слова, ведь спортивная команда, класс, трудовой коллектив — тоже близкие люди. На сцене покажут совершенно разные семейные истории.

Это будут уже 20-е «Алые паруса» с момента их возрождения в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Праздник всех выпускников успел собрать ключевые награды в области ивент-индустрии и стать визитной карточкой Северной столицы и всей страны. Но в первую очередь это, конечно, подарок для тех, кто несколько месяцев сдавал экзамены и так ждал этой ночи.

«Всю жизнь, мне кажется, моя мечта была, я наблюдала, смотрела по телевизору, как другие выпускники участвуют в этом всем. Я начала подбирать наряд на это мероприятие еще полгода назад», — говорит выпускница Анна Рахильская.

Михаил Брейтман трансляции никогда не видел, но тоже в предвкушении. Он — золотой медалист и гордость лицея. ЕГЭ сдал почти на 300 баллов.

«Очень хотелось бы наблюдать вживую кульминацию этого праздника — пиротехническое шоу, насколько я знаю, будет, и появление самих алых парусов. Мне кажется, это будет представлено очень феерично», — говорит Михаил Брейтман.

И, без сомнений, волшебно! До главной ночи выпускников, полной юношеских надежд, новых желаний и сюрпризов, осталось всего ничего.

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