Экспорт украинского сталепроката за год обрушился почти на 50%

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 56 0

Катастрофичные показатели опубликовала таможенная служба страны.

Экспорт украинского сталепроката за год обрушился почти на 50%

Фото: www.globallookpress.com / Andrei Solomonov

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Экспорт украинского сталепроката по итогам мая 2024 года сократился на 47,3% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года и составил 30,5 тысячи тонн. Выручка при этом упала на 36,9% — до 25,47 миллиона долларов. Об этом пишет EADaily со ссылкой данные украинской таможенной службы.

Катастрофическое падение экспорта металлургической продукции заметно даже по результатам месяца: в сравнении с апрелем, в мае объем поставок стального проката снизился на 21,9%, а выручка — на 14,8%.

Отмечается, что крупнейшими потребителями горячекатаных прутков и брусков украинского производства в мае стали Польша и Германия — на их долю пришлось около 55% экспорта.

Оборонные предприятия на Украине ранее попросили не мобилизовывать их сотрудников при том, что они по закону имеют право на бронь для всего персонала. Однако, как сообщили украинские СМИ, в «отдельных случаях» работников оборонки могут все же забрать на передовую.

Руководители компаний отметили, что такая ситуация может повлечь за собой невыполнение государственных оборонных контрактов. Всего о запрете мобилизации сотрудников попросили более 40 предприятий.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как закон о мобилизации уничтожает экономику Украины.

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