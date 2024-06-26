Топ глупых законов обновился? В Дании ввели налоги на «пуканье» коров

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В Дании ввели налоги на коров из-за их газов

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru

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Фермеры также будут обязаны платить за овец, свиней и лошадей.

Дания одной из первых вводит налог на парниковые выбросы от домашнего скота. Каждый фермер будет платить по 100 евро в год, и это только за одну корову.

Дело в том, что жвачные животные, и больше всего коровы, выбрасывают через пищеварительную систему метан и углерод, вредные для окружающей среды. А это, как подсчитали ученые, 11% от общего числа выбросов в атмосферу.

Налог затронет также овец, свиней и лошадей. Его цель — сократить количество вредных выбросов.

Напряженные переговоры на эту тему шли несколько месяцев. Представители союза фермеров новый закон называют безумным, ведь теперь многие из них могут обанкротиться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему выращенное в лаборатории мясо вреднее для экологии. По данным ученых, в процессе создания искусственно выращенного мяса возникает углеродный след, который будет выше, чем урон природе от выращивания той же говядины.

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