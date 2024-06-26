Дипломат раскрыл истинное отношение стран Запада к киевскому режиму.

Британские власти уговаривают президента Франции не разжигать дальнейшую эскалацию на Украине. Об этом рассказал глава МИД Туманного Альбиона Дэвид Кэмерон.

По его словам, желание Макрона отправить войска НАТО в Киев — порочно, оно спровоцирует только вовлечение стран Запада в открытое противостояние. По той же причине, говорит Кэмерон, Вашингтон отказывает Украине в праве вступить в Североатлантический альянс.

«Проблема в том, что нам не удастся убедить Америку выдвинуть приглашение. Миссия НАТО, безусловно, важна для Украины. Но наш максимум сейчас — это заявить о необратимом процессе вступления Украины в альянс. Лучшее — враг хорошего, как говорится», — признается глава МИД Великобритании.

Кэмерон в этот момент думал, что общается с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. На самом деле его собеседниками оказались российские пранкеры. Впрочем, о том, что его разыграли, Кэмерон, кажется, догадался практически сразу же после того, как положил трубку.