Госпереворот? Силовики на БТР проломились к президентскому дворцу в Боливии
Силовики на БТР проломились к президентскому дворцу в Боливии
Фото: Reuters / Reuters TV
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Глава страны встретился с мятежниками лицом к лицу.
Боливия находится на грани госпереворота. БТР сломал ворота президентского дворца в столице страны Ла-Пасе. Затем туда ворвались десятки силовиков. Об этом сообщили местные СМИ.
Бывший глава государства Эво Моралес подтвердил возможность госпереворота с участием армии в своей соцсети X. Он призвал людей встать на защиту власти ради демократии.
Моралес обвинил генерала Хуана Сунигу в организации мятежа. Военный признал свою причастность к происходящему.
«Мы вернем себе Родину», — высказался генерал.
Также в интернете активно распространяются кадры скопления военных у здания кабинета министров Боливии.
СМИ сообщили, что президент страны Луис Арсе встретился с мятежным генералом Сунигой. Глава Боливии приказал ему демобилизовать свои войска, но военный отказался.
После беседы Сунига со своими людьми покинул здание правительства. Глава МВД Карлос Эдуардо дель Кастильо и другие чиновники забаррикадировали дверь.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине сообщили о закрытии дела о разгоне евромайдана «Беркутом».
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