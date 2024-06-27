Госпереворот? Силовики на БТР проломились к президентскому дворцу в Боливии

Глава страны встретился с мятежниками лицом к лицу.

Боливия находится на грани госпереворота. БТР сломал ворота президентского дворца в столице страны Ла-Пасе. Затем туда ворвались десятки силовиков. Об этом сообщили местные СМИ.

Бывший глава государства Эво Моралес подтвердил возможность госпереворота с участием армии в своей соцсети X. Он призвал людей встать на защиту власти ради демократии.

Моралес обвинил генерала Хуана Сунигу в организации мятежа. Военный признал свою причастность к происходящему.

«Мы вернем себе Родину», — высказался генерал.

Также в интернете активно распространяются кадры скопления военных у здания кабинета министров Боливии.

СМИ сообщили, что президент страны Луис Арсе встретился с мятежным генералом Сунигой. Глава Боливии приказал ему демобилизовать свои войска, но военный отказался.

После беседы Сунига со своими людьми покинул здание правительства. Глава МВД Карлос Эдуардо дель Кастильо и другие чиновники забаррикадировали дверь.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине сообщили о закрытии дела о разгоне евромайдана «Беркутом».