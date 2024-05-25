На Украине сообщили о закрытии дела о разгоне евромайдана «Беркутом»
Гражданские иски потерпевших суд оставил без удовлетворения.
Фото: © РИА Новости / Андрей Стенин
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Суд в Киеве закрыл дело о разгоне евромайдана спецподразделением «Беркут». Об этом сообщило издание «Страна.ua».
Помимо этого, суд снял обвинения с фигурантов, а также арест с их имущества. Дело рассматривалось с 2015 года, его закрыли по ходатайству стороны защиты в связи с истечением срока давности.
Гражданские иски потерпевших оставили без удовлетворения. До последнего в судебных процессах участвовали всего лишь двое пострадавших.
Ранее 5-tv.ru писал, что экс-премьер Украины Николай Азаров назвал позицию бывшего президента Виктора Януковича препятствием, которое не позволило бескровно предотвратить госпереворот в Киеве в 2014 году.
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