На Украине сообщили о закрытии дела о разгоне евромайдана «Беркутом»

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 20 0

Гражданские иски потерпевших суд оставил без удовлетворения.

На Украине сообщили о закрытии дела о разгоне евромайдана «Беркутом»

Фото: © РИА Новости / Андрей Стенин

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Суд в Киеве закрыл дело о разгоне евромайдана спецподразделением «Беркут». Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Помимо этого, суд снял обвинения с фигурантов, а также арест с их имущества. Дело рассматривалось с 2015 года, его закрыли по ходатайству стороны защиты в связи с истечением срока давности.

Гражданские иски потерпевших оставили без удовлетворения. До последнего в судебных процессах участвовали всего лишь двое пострадавших.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-премьер Украины Николай Азаров назвал позицию бывшего президента Виктора Януковича препятствием, которое не позволило бескровно предотвратить госпереворот в Киеве в 2014 году. 

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На Украине сообщили о закрытии дела о разгоне евромайдана «Беркутом»

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