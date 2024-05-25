На Украине сообщили о закрытии дела о разгоне евромайдана «Беркутом»

Суд в Киеве закрыл дело о разгоне евромайдана спецподразделением «Беркут». Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Помимо этого, суд снял обвинения с фигурантов, а также арест с их имущества. Дело рассматривалось с 2015 года, его закрыли по ходатайству стороны защиты в связи с истечением срока давности.

Гражданские иски потерпевших оставили без удовлетворения. До последнего в судебных процессах участвовали всего лишь двое пострадавших.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-премьер Украины Николай Азаров назвал позицию бывшего президента Виктора Януковича препятствием, которое не позволило бескровно предотвратить госпереворот в Киеве в 2014 году.