Уже перевезла вещи? Еще женатый Бен Аффлек пустил в дом другую женщину

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 140 0

Бен Аффлек пустил в дом другую женщину после кризиса с Дженнифер Лопес

Уже перевезла вещи? Еще женатый Бен Аффлек пустил в дом другую женщину

Фото: www.globallookpress.com / Imagespace

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Неужели актер решил предать певицу и сразу порвать с ней союз?

Актер Бен Аффлек разрешил экс-супруге Дженнифер Гарнер навещать его в снятом неподалеку от нее доме. И это при том, что сейчас в их отношениях с женой Дженнифер Лопес все не так уж и гладко. Об этом рассказал инсайдер журналу In Touch Weekly.

«Конечно, Бен иногда сводит ее с ума, но между ними существует нерушимая связь. Бен говорит, что Джен — ангел и единственная, кто может его спасти. Она готовит у него на кухне и перенесла туда несколько своих вещей на случай, если ей придется остаться ночевать», — признался источник.

Поклонники с нетерпением ждут развязки истории. Однако знаменитости давать комментарии пока не спешат.

К слову, первые сообщения о разладе в семье стали появляться в начале мая. Одни инсайдеры винили во всем характер Лопес, другие — измену Аффлека. На расспросы журналистов звезды реагировали остро, давая понять, что о личной жизни распространяться не намерены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что футболист Руслан Нигматуллин решил судиться с женой из-за жилья.

+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
87.81
0.53 94.11
0.38
Деньги польются рекой: лунный календарь стрижек на июль 2024

Последние новости

13:46
Суд оштрафовал журналиста Зольникову* за участие в нежелательной организации
13:37
«Сразу после пробуждения»: Ирина Безрукова раскрыла секрет своей молодости
13:34
ВС РФ при помощи «Кинжала» ударили по аэродромной инфраструктуре Украины
13:23
Суд в Москве заочно арестовал экс-телеведущую Фариду Курбангалееву*
13:14
«Никогда не видел такого»: очевидец атаки на Севастополь о ранениях пострадавших
13:11
«Фантастическое событие»: Цыпкин хотел бы, чтобы в его юности тоже были «Алые паруса»

Сейчас читают

Кашель, слабость, боль: россиян атакуют парагрипп и РС-вирус
История визажиста из Казани о ботулизме — первые симптомы, лечение и при чем здесь ботокс
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
Деньги польются рекой: лунный календарь стрижек на июль 2024

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака