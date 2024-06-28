Беременна в 11: в Германии школьница родила от отчима, но не все так просто

Мужчину не взяли под стражу. Почему он все еще на свободе?

Девочка 11 лет из Германии родила ребенка от отчима. Мужчина своей вины не признал. Он также уверяет, что никаких отношений с несовершеннолетней у него не было. Об этом удивительном инциденте рассказало издание Die Welt.

Первыми признаки беременности у девочки заметили учителя, когда увидели ее округлившийся живот. Педагоги сразу же обратились в полицию. Однако отчима до сих пор не задержали, но правоохранители возбудили дело по факту произошедшего.

Полицейские не имеют веских доказательств против мужчины. Сама девочка заявила во время допроса, что просто украла использованный презерватив с биологической жидкостью отчима. Причиной для такого поступка стали любовные чувства к мужчине. Оказалось, что девочка хотела родить от него.

В итоге ребенок появился на свет и его вместе с малолетней мамой взяло под опеку немецкое Управление по делам молодежи. Им нашли приемную семью.

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