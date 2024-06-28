Беременна в 11: в Германии школьница родила от отчима, но не все так просто

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 31 0

В Германии 11-летняя девочка родила от отчима, использовав его презерватив

Беременна в 11: в Германии школьница родила от отчима, но не все так просто

Фото: www.globallookpress.com / Hendrik Schmidt

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Мужчину не взяли под стражу. Почему он все еще на свободе?

Девочка 11 лет из Германии родила ребенка от отчима. Мужчина своей вины не признал. Он также уверяет, что никаких отношений с несовершеннолетней у него не было. Об этом удивительном инциденте рассказало издание Die Welt.

Первыми признаки беременности у девочки заметили учителя, когда увидели ее округлившийся живот. Педагоги сразу же обратились в полицию. Однако отчима до сих пор не задержали, но правоохранители возбудили дело по факту произошедшего.

Полицейские не имеют веских доказательств против мужчины. Сама девочка заявила во время допроса, что просто украла использованный презерватив с биологической жидкостью отчима. Причиной для такого поступка стали любовные чувства к мужчине. Оказалось, что девочка хотела родить от него.

В итоге ребенок появился на свет и его вместе с малолетней мамой взяло под опеку немецкое Управление по делам молодежи. Им нашли приемную семью.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Глюк'oZа прокомментировала беременность 17-летеней дочери.

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