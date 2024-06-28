Жильцам ветхого дома из Пензенской области предложили переехать в комнату с плесенью

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 25 0

Пока администрация поселка Тамала разбирается с последствиями аварии, 12 человек, в том числе дети, предоставлены сами себе в помещении бывшего ПТУ с тремя кроватями.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Жители рабочего поселка Тамала Пензенской области временно остались без квартир, так как в их ветхом доме обрушилась крыша. Мало того, в качестве альтернативного жилья на время разбирательств с аварией им предложили помещение с непригодными условиями — стены в плесени, на 12 человек всего три кровати, даже матрасов нет. А находится оно в здании бывшего ПТУ. Об этом рассказала родственница пострадавших Анастасия.

«Мы понимаем, это деревня, небольшой поселок, не такой большой выбор. Но там помещение — одна комната примерно 37 метров, на первый взгляд, там стоит три односпальных кровати. Матрасы, наверное, дадут, но сейчас там матрасов нет. Кухня, совмещенный санузел и небольшой коридор… Это помещение бывшего ПТУ, сейчас его оборудовали под проживание, предлагают временно, но насколько — тоже непонятно», — поделилась женщина.

По словам Анастасии, вот уже десять лет дом, в котором произошло ЧП, разрушается. Сначала протекала крыша. Дата капитального ремонта регулярно переносилась, и, чтобы не жить в луже, люди складывались и восстанавливали крышу за свой счет дважды. Спустя некоторое время возобновлялись протечки. Просьбы ускорить капремонт ответа не нашли.

«Ремонт крыши на 2026 год стоит, ремонт фундамента на 2031-й, ремонт фасада, по-моему, 2040–2042 года… Почти три года жильцы дома плотно решают этот вопрос. Постоянно ездили в администрацию на прием, на прием к губернатору, в приемную президента в марте этого года мы поехали, и дело сдвинулось. В мае нам стали делать крышу», — говорит Анастасия.

У сестры женщины — на ее квартиру пришлась основная часть обрушения — двое детей, им теперь придется ютиться в сомнительном помещении. Как отправлять ребят в школу, везти ли их учиться в город, пока неясно. Экспертиза, по результатам которой дом могут признать аварийным, чтобы начать расселение жильцов, назначена на 8 июля. За ней последуют комиссии, сроки власти поселка не озвучивают. У здания, кроме того, нет управляющей компании. Собственники смотрят на плесень и три кровати в новом «доме» в полной растерянности.

«Либо жилье аварийным признавать, нас всех расселять, либо второй этаж будут сносить строить, на время строительства нас же тоже должны расселить. А куда расселять? 12 человек в одну комнату, где стоит три кровати? Ну что это — просто издевательство над людьми», — возмущается Анастасия.

Обрушение крыши во время ремонтных работ произошло 18 июня, известно о нем стало накануне. Владельцы пострадавших квартир продолжают жить в этом доме. Из-за постоянных дождей и сырости, соответственно, им не просто некомфортно, а еще и страшно. Они боятся обрушения потолка первого этажа. Прокуратура Тамалинского района Пензенской области проводит проверку.

Ранее, писал 5-tv.ru, два человека погибли при обрушении подъезда жилого дома в Шебекино.

Жильцам ветхого дома из Пензенской области предложили переехать в комнату с плесенью

1/4

ИЗВЕСТИЯ

2/4

ИЗВЕСТИЯ

3/4

ИЗВЕСТИЯ

4/4

ИЗВЕСТИЯ

+20° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
84.96
-2.85 90.99
-3.12
Риск стать жертвой мошенников: китайский гороскоп на июль 2024 года

Последние новости

2:40
Точным ударом: ВС РФ показали кадры уничтожения РСЗО HIMARS
2:18
«Настоящая катастрофа»: Карин Кнайсль об утрате Европой верховенства закона
1:54
Политическое лицемерие: как МОК дискредитирует Олимпийские игры в Париже
1:30
Жильцам ветхого дома из Пензенской области предложили переехать в комнату с плесенью
1:08
Беременна в 11: в Германии школьница родила от отчима, но не все так просто
0:46
Сигнал для женщин? Егор Крид дал редкий комментарий о личной жизни

Сейчас читают

Кашель, слабость, боль: россиян атакуют парагрипп и РС-вирус
История визажиста из Казани о ботулизме — первые симптомы, лечение и при чем здесь ботокс
«Пример публичным людям»: адвокат Жорин оценил щедрый поступок разводящегося с Алсу Абрамова
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака