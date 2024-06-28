Магистр черной магии: министра Мальдив арестовали за попытку заколдовать президента

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 42 0

Sun: на Мальдивах арестовали министра за применение черной магии к президенту

Магистр черной магии: министра Мальдив арестовали за попытку заколдовать президента

Фото: www.globallookpress.com / Stocktake

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Ритуальный обряд проводился с участием родственника политика, а также эксперта таинственной практики.

За попытку заколдовать президента Мальдив Мохамеда Муизу арестован министр охраны окружающей среды, изменения климата и энергетики Фатимат Шамназ Али Салим. Об этом пишет местное издание The Sun.

«Поступили сообщения о том, что Шамназ была арестована за применение черной магии в отношении президента Мохамеда Муизу», — сообщили в издании.

Арестовали не только саму женщину, которая собиралась при помощи древней практики сблизиться с президентом страны, но и ее младшего брата.

Сообщается, что под стражу взяли и потенциального колдуна, помогавшего Салим провести особый ритуал, о чем пишет телеканал Praditin Time. Причем сама женщина работала в президентском дворце, а ее муж входил в администрацию лидера страны.

Полиция Мальдивских остров обыскала дом Салим, где в итоге нашли таинственные предметы, которые могли быть связаны с ритуальной деятельностью. Сейчас в стране проводится расследование в отношении министра, прибегнувшего к черной магии.

Стоит упомянуть, что на Мальдивах нет уголовного наказания за колдовские практики, но к ним нередко прибегают политики в стране. Несмотря на это, по исламским законам Салим может грозить заключение на полгода.

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