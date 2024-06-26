Магия не покинула это место: «империя сильнейших ведьм» Полынь продолжает работать

Знаменитую гадалку отправили в изолятор, но ее соратники планируют «призвать» Суликову для клиентов.

Сайт «Империя Сильнейших Ведьм» гадалки Елены Суликовой, которая знакома клиентам по псевдониму Алена Полынь, продолжает работать — несмотря на задержание основателя. В KP.RU рассказали, что соратники гадалки собираются «призвать» Суликову специально для клиентов.

«Помощники „Императрицы“ все так же предлагают различные услуги с ее участием», — подчеркнула журналистка.

Например, ее курсы из трех вебинаров в записи клиенты медийной гадалки могут спокойно купить за 35 тысяч рублей. Для желающих окунуться в потусторонние миры приготовлена более демократичная цена — чуть менее восьми тысяч рублей, а сами марафоны тоже доступны.

Соратники не потеряли надежду вернуть Алену Полынь из СИЗО, в который она недавно попала — ранее гадалку задержали, а затем обвинили в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Суликова может покинуть свою «магическую обитель» почти на шесть лет.

Это не помешало указать в анонсах ближайших мероприятий, что клиентам помогут «взрастить свою личность», причем в этом будет помогать лично сама гадалка. Соратники планируют использовать видеотрансляцию, а цена подобного обучения составляет всего три тысячи рублей.

Журналистка отметила, что круги «колдовской» крутости все еще доступны для клиентов — первый этап стартует с пяти тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что говорят соседи о деятельности ведьмы Алены Полынь. Медийная гадалка зарабатывала миллионы рублей на магии.