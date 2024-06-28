Путин рассказал о результатах Форума регионов России и Белоруссии

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Путин: на форуме регионов РФ и Белоруссии заключат контракты на 24 млрд рублей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Одной из самых актуальных тем российский лидер назвал сотрудничество в построении инновационной экономики Союзного государства.

В эти дни проходит 11-й Форум регионов России и Белоруссии. Владимир Путин в своем приветствии отметил, что планируется заключить соглашения на общую сумму около 24 миллиардов рублей.

Форум в этот раз посвятили роли межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства.

«Тема — одна из самых актуальных, ведь решением задачи внедрения новых технологий во все сферы хозяйственной жизни, развития наукоемких отраслей промышленности и сельского хозяйства сейчас активно занимаются и в России, и в Белоруссии. Это необходимо для укрепления суверенитета наших государств, повышения конкурентоспособности и обеспечения устойчивого экономического роста на долгосрочную перспективу», — сказал Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 28 стран планируют присоединиться к БРИКС в этом году. Среди потенциальных членов объединения — представители всех ключевых регионов так называемого Глобального Юга: Ближнего Востока, Юго-Восточной и Центральной Азии, Латинской Америки и Африки.

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