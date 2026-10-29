«Хотим этой встречи»: Зеленский готов обсудить с Путиным территориальный вопрос

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 34 0

Киев рассчитывает, что прямой диалог поможет вывести дипломатический процесс на новый уровень.

Готов ли Зеленский к переговорам с Путиным

Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

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Глава МИД Украины Сибига: Зеленский готов обсуждать с Путиным территории

Глава киевского режима Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить самые сложные вопросы, в том числе территориальный. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в интервью Helsingin Sanomat.

«Мы хотим этой встречи и готовы к ней», — подчеркнул глава украинского МИД.

По словам Сибиги, личная встреча президентов может придать дипломатическому процессу новый импульс.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия продолжает трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что параллельно с дипломатическими усилиями российские войска продолжают продвижение в рамках специальной военной операции.

До этого президент США Дональд Трамп заявил о намерении в ближайшее время встретиться с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По его оценке, в вопросе урегулирования конфликта на Украине наметился значительный прогресс. При этом американский лидер не уточнил, пройдет ли встреча с участием всех трех сторон одновременно или речь идет об отдельных переговорах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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