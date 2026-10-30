Путин предупредил Европу и рассказал о технологической ставке на Африку

Важное предупреждение странам ЕС сегодня прозвучало из Кремля. Владимир Путин на саммите «Россия — Африка» заявил, что наша страна готова к любому развитию событий, но никакой войны с Европой не хочет. При этом президент подчеркнул, что победителей в таком конфликте точно не будет. А еще раскрыл подробности недавних телефонных переговоров с лидерами Финляндии и Норвегии. Заявления президента выслушал коррепондент «Известий» Виктор Синеок.

Лидеры появляются в Малахитовом фойе, начинается одно из ключевых мероприятий саммита.

То, что журналисты встали, — вне обычного формата таких пресс-конференций. Но слишком велико уважение к президентам и слишком важные события происходят вокруг. Один из первых вопросов — о телефонном звонке глав Норвегии и Финляндии.

«Они сразу же в начале разговора подчеркнули, что они не представляют ЕС как организацию, они звонят мне в национальном, что называется, качестве. В конце концов, в Европе есть люди, которые не хотят наносить стратегического поражения России, как некоторые, хотят наладить какой-то конструктивный диалог, и мы поддерживаем любые, всегда об этом говорил. Чего же, многие только и ведут речь о том, чтобы готовиться к войне к 30-му году. Правильно ли это или нет? Мы, во-первых, готовы, но мы никакой войны с Европой не хотим. Они, если кто-то хочет, пусть готовятся, но они сейчас не добились своей цели — нанести стратегическое поражение России. Вряд ли это будет возможно в тридцатом году, а если зайдет слишком далеко, то победителя вообще не будет. Пусть никто об этом не забывает», — сказал президент России Владимир Путин.

Это четкий ответ угрозам со стороны Евросоюза вообще и на конкретные вызовы в частности. Ситуацию в Балтике нагнетают сознательно и давно. Очень зря.

«Было сказано, что Финляндия, как и многие другие европейские страны, стремится к соблюдению и надеется на соблюдение всеми участниками международного общения международного морского права. Мы поддерживаем такой подход. А что же иначе? А иначе будет ситуация, похожая на ситуацию, которая сложилась в Ормузском проливе. Что, кто-то хочет, чтобы в Балтике сложилась такая же ситуация, как в Персидском заливе или в Ормузском проливе? Я не знаю. Мы такого не хотим, но на любой вызов ответим», — сказал президент России Владимир Путин.

Это, так сказать, контекст. Условия, в которых приходится работать. Европейский звонок случился как раз накануне африканского саммита. А здесь серьезные и глобальные вещи обсуждают. Россия со странами континента строит новый мир. Очень активно.

«Африка — континент будущего. Ну так и есть, население растет очень приличными темпами, очень большими. И молодое население до 35 лет. 70% населения Африки. Молодые люди стремятся к образованию, стремятся к повышению уровня жизни, урбанизация происходит», — сказал президент России Владимир Путин.

Что Россия может предложить странам континента, Путин накануне показал лично. На выставке все технологические успехи: от сельского хозяйства до атомных технологий.

«Большой интерес у наших партнеров к небольшим атомным электростанциям. В мире наши конкуренты все практически говорят о готовности строить атомные электростанции малой мощности. Но пока никто ничего не сделал. Только в России сделаны такие малые атомные электростанции и работают», — сказал президент России Владимир Путин.

Наземные малые реакторы накануне обсуждали с Египтом. В стране «Росатом» уже строит большую — АЭС «Эль-Дабаа». Но и небольшие станции стране необходимы.

«На какой стадии находится проект?» — спросил корреспондент.

«Проект все-таки находится пока на самой начальной стадии. У Египта есть желание разместить наземные малые реакторы, и особый интерес они проявляют к плавучим атомным электростанциям. Нам указаны несколько возможных локаций», — ответил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Африканцы живо интересуются всеми российскими технологиями. Там помнят, как много дал континенту СССР, следят за всем, что у нас происходит. Делают выводы. Даже свой ВПК настраивают с оглядкой на наши успехи в СВО.

«Сейчас достаточно активно развивается тема беспилотия. Ну и, естественно, на повестке дня у всех системы ПВО и системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами», — сказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Европа уже давно не надежный партнер для стран африканского континента. Главная стратегия — загнать их в долги. Подчинить. С Россией вот не получилось. Теперь корежит — назло России грозят отрезать себе… поставки газа. На этот раз окончательно. Твердо и четко.

«Как Кремль такую позицию расценивает и удастся ли это сделать?» — уточнил корреспондент.

«Вряд ли это мудрая позиция. Сейчас они сами рубят этот сук, на котором сидели. Дальновидно ли это? Однозначно нет. Зарекаться на будущее, что никогда не будем покупать, ну тоже, потому что слово „никогда“ не может присутствовать в межгосударственных отношениях. Такого не должно быть», — ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Например, европейцы НИКОГДА не предполагали, что экономика стран Африки будет расти со скоростью 4% в год. А она растет. И Россия успешно сотрудничает с быстрорастущим континентом.

«Россия искренне стремится выстраивать с Африкой подлинно стратегическое, многоплановое партнерство. И для нас важно, что мы видим такой же конструктивный настрой действовать сообща, рука об руку, со стороны наших африканских друзей», — сказал президент России Владимир Путин.

Итоги саммита, в общем, лидеры России и Бурунди подвели быстро. Тут все довольно понятно и прозрачно. Больше вопросов к тому, что творится вокруг них. Вопросами Владимира Путина чуть было не завалили. Но он этот шквал пресек на корню. Поняв, что все адресовано только ему, после третьего вопроса вежливо пресс-конференцию прекратил.

И отправился проводить длинную серию двусторонних встреч.

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