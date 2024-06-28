Был ли роман? Почему Карл III ревновал принцессу Диану к Майклу Джексону

Будущий король Великобритании даже запретил известному на весь мир певцу встречаться с наследниками короны — Уильямом и Гарри.

После смерти принцессы Дианы будущий король Великобритании Карл III запретил известному на весь мир певцу Майклу Джексону встречаться с наследниками короны — Уильямом и Гарри. Об этом сообщает британское издание Daily Star.

Дело в том, что принцесса Уэльская и Джексон были хорошими друзьями, они очень часто созванивались друг с другом, что сильно расстраивало принца Чарльза. Будущий король сильно ревновал свою жену к знаменитому певцу.

После смерти принцессы Дианы, Майкл Джексон прилетел в столицу Британии, чтобы лично выразить свои соболезнования Уильяму и Гарри, однако будущий монарх строго запретил ему видеться с его сыновьями.

Как сообщают источники издания, Джексон очень часто говорил, что мечтает о такой жене как Диана, она была для него идеалом. И не только его — принцесса была сердца своих подданных в Великобритании.

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