Почувствуете в 45-60 лет: к каким страшным последствиям приводит лень

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 12 0

Невролог Гайфутдинов: лень приводит к развитию деменции и диабета

Почувствуете в 45-60 лет: к каким страшным последствиям приводит лень

Фото: www.globallookpress.com / Frank Röder

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Лень — один из ключевых факторов развития множества заболеваний в зрелом возрасте.

Малоподвижный образ жизни с возрастом приводит к развитию деменции, диабету, склонности к атеросклерозу, лишнему весу, повышению артериального давления и депрессии. Об этом предупредил врач-невролог Рустем Гайфутдинов в беседе с NEWS.ru.

«Ленивые люди предпочитают малоподвижный образ жизни, они склонны к метаболическому синдрому, раннему сосудистому поражению головного мозга, который дальше определяет риск развития деменции. Движение — естественная потребность человека, как воздух и вода, это жизнь. Лень — один из ключевых факторов развития и прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний», — подчеркнул невролог.

Он призвал отказаться от вредных привычек и вести активный образ жизни. Это поможет не только предотвратить риск развития деменции, но и продлить жизнь. Особенно важно быть активным в период с 45 до 60 лет, отметил Гайфутдинов.

По его словам, оптимальный метод активности — ходьба. В день необходимо проходить не менее 10–15 тысяч шагов.

Врач-психиатр Евгений Фомин, в свою очередь объяснил, что корни лени могут скрываться в ментальном состоянии человека и говорить о его неуверенности в своих действиях.

«Это некая обесценивающая личная глубинная установка, которая не дает уверенности и сил, чтобы выполнить поставленную задачу», — пояснил врач.

Чтобы справиться с этим состоянием, Фомин рекомендовал уехать куда-нибудь и отдохнуть, а также обратиться к психиатру, который поможет исправить ментальные искажения.

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