На набережных пройдут мероприятия фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!»

На более чем 600 площадках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» горожан ждут кинопоказы, мастер-классы, танцы и игры. Об этом 28 июня сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Сообщается, что в Зеленограде у Большого городского пруда можно раскрасить панаму на мастер-классе «Лето в шляпе», в амфитеатре парка «Печатники» открыты площадки для игр в шахматы и шашки, а на набережной Нагатинского затона пройдет творческое занятие по живописи «Солнечное лето».

Также сообщается, что в «Лужниках» любителей зарядки ждут спортивные занятия «Спортивный импульс» на все группы мышц, а на Краснопресненской набережной пройдут мастер-классы «Набережная мечты», где расскажут о коллажных техниках.