Мэр поздравил московских выпускников с окончанием школы

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 18 0

Одно из самых масштабных городских мероприятий пройдет в ночь на 29 июня.

Мэр поздравил московских выпускников с окончанием школы

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

В этом году в Москве школу окончили больше 67 тысяч одиннадцатиклассников и около 110 тыс. девятиклассников, рассказал мэр Сергей Собянин.

В своем Telegram он поздравил выпускников с праздником и отметил, что им «по плечу любые, даже самые смелые планы». Мэр подчеркнул, что Москва гордится своими выпускниками и всегда готова помочь в их стремлениях.

Собянин добавил, что центральной площадкой для празднования Московского выпускного традиционно остается Парк Горького.

Одно из самых масштабных городских мероприятий пройдет в ночь на 29 июня. Для выпускников, по словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, подготовлена яркая интерактивная программа. В частности, в рамках мероприятия запланированы световое шоу на воде, концерт и мастер-классы.

Гостей также ждут спортивные площадки, киберплощадки с компьютерными играми и квиз-зоны для любителей задачек на логику. На танцевальной площадке выпускники смогут поучаствовать в батлах, а на специальной кавер-сцене — исполнить любимую песню с профессиональной музыкальной группой.

+25° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
85.75
0.79 92.42
1.43
Шесть знаков зодиака получат шанс кардинально изменить свою жизнь: гороск...

Последние новости

22:17
«Привет, наследники!» — Беглов открыл праздничный концерт «Алые паруса»
22:17
«Останется в воспоминаниях на всю жизнь» — выпускники из Белоруссии об «Алых парусах»
22:16
Почувствуете в 45-60 лет: к каким страшным последствиям приводит лень
22:01
На Дворцовой площади Петербурга начался праздничный концерт «Алые паруса»
21:55
Прямая трансляция праздника выпускников «Алые паруса — 2024»
21:50
«Не хочется яркости»: Решетова сменила имидж на фоне скандала с мужем Алсу

Сейчас читают

В зоне боев: спасет ли Блиновского участие в СВО от уголовного преследования
Прямая трансляция праздника выпускников «Алые паруса — 2024»
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
Организаторы раскрыли имена хедлайнера и ведущих «Алых парусов — 2024»!

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака