«Что-то движется»: причина кровотечения из носа у пациентки шокировала врачей

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 58 0

Причиной кровотечения из носа у британки стала пиявка

«Что-то движется»: причина кровотечения из носа у пациентки шокировала врачей

Фото: www.globallookpress.com / Matthias Bein

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Девушке пришлось устранять причину операбельно.

Причиной периодических кровотечений из носа у жительницы Великобритании стала пиявка в ноздре. Об этот пишет издание The Guardian.

По словам девушки, кровянистые выделения появились у нее в 2014 году, после того как она пережила аварию. Тогда она упала с мопеда и ударилась головой. Однако неприятные ощущения не уходили, а со временем становились все хуже и хуже.

«Я сморкалась, пытаясь прочистить закупорку, но это приводило только к кровотечениям из носа. Особенно неприятно становилось, когда я принимала душ. Несмотря на влажность, я чувствовала, как что-то густое и скользкое движется по моему носу», — призналась девушка.

Однажды после душа она в зеркале увидела, что из ноздри торчит нечто, похожее на червя. В тот момент рядом с девушкой дома была подруга, и они обратились за помощью к медикам. В клинике пиявку извлекли из носа девушки. Врачи предположили, что пиявка «поселилась» в ее носу во время плавания в реке.

К счастью, никаких осложнений подселившийся «гость» не спровоцировал. Анализы девушки показали, что никакой инфекции она не получила.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о какой смертельной опасности может говорить кровь из носа.

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