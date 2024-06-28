Силовиков заметили у школы единоборств имени Нурмагомедова в Махачкале

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 42 0

Ранее в СМИ появилась информация, что среди устроивших стрельбу боевиков мог быть бывший воспитанник школы.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Около школы единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова в Махачкале заметили силовиков. Об этом сообщают очевидцы. Видео с места оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

Как пишет «Интерфакс», на мете проходят обыски, связанные с произошедшими в Дагестане терактами. Агентство ТАСС передает, что задержанных пока нет.

Ранее в СМИ появилась информация, что среди устроивших стрельбу боевиков мог быть бывший воспитанник школы единоборств Гаджимурад Кагиров.

Теракт в Дагестане

Вечером 23 июня вооруженные автоматами боевики одновременно атаковали два города в Дагестане. В Дербенте террористы открыли огонь по синагоге и православной церкви, в Махачкале — по одному из постов ДПС и церкви. В храмах после нападения начались пожары.

Правоохранители нейтрализовали пятерых боевиков. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд арестовал обвиняемого в причастности к теракту в Дагестане.

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