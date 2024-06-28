Суд арестовал обвиняемого в причастности к теракту в Дагестане

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 26 0

Сам правонарушитель прямо не участвовал в перестрелке в Дербенте.

Суд арестовал обвиняемого в причастности к теракту в Дагестане

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Petrov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Нападение на полицию в Дагестане

Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца обвиняемого в причастности к теракту в Дербенте. Об этом сообщила пресс-секретарь Верховного суда Республики Дагестан Зарема Мамаева.

Правосудный орган удовлетворил прошение следствия и арестовал обвиняемого на один месяц и 28 дней. Мужчину взяли под стражу до 23 августа включительно.

Следствие полагает, что один из террористов разделял мотивы национальной и религиозной политики обвиняемого.

«Для непосредственного участия в совершении преступлений Омаров О. М. потребовал от соучастников признать его единоличным лидером и дать ему присягу, на что К., признав его лидером, из личных убеждений отказался давать ему присягу, при этом не отказываясь помогать в достижении конечной цели — совершении теракта в Дербенте», — сообщила Мамаева.

В итоге боевики устроили атаку без обвиняемого, который сейчас взят под стражу.

Теракт в Дагестане

Вечером 23 июня вооруженные автоматами боевики одновременно атаковали два города в Дагестане. В Дербенте террористы открыли огонь по синагоге и православной церкви, в Махачкале — по одному из постов ДПС и церкви. В храмах после нападения начались пожары.

Правоохранители нейтрализовали пятерых боевиков. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Махачкале перекрыли улицы из-за неудачного прикола.

Тема:
Нападение на полицию в Дагестане
26 июн
Юные герои: школьники помогали полицейским во время теракта в Дагестане
26 июн
Эрдоган осудил теракт в Дагестане во время телефонного разговора с Путиным
25 июн
Путин посмертно наградил убитых в Дагестане священника и охранника
25 июн
Число погибших увеличилось: последние данные о теракте в Дагестане
25 июн
В Дагестане после нападений проверят чиновников на руководящих должностях
24 июн
Главы государств направляют России соболезнования в связи с терактом в Дагестане
24 июн
Готовились заранее, стреляли в спину: последнее о теракте в Дагестане
24 июн
Следственный комитет сообщил о 19 погибших в результате терактов в Дагестане
24 июн
«Античеловеческое деяние»: Токаев выразил соболезнования из-за терактов в Махачкале и Дербенте
24 июн
«Как будто фильм ужасов пересмотрел»: очевидец рассказал о теракте в Махачкале
+20° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
84.96
-2.85 90.99
-3.12
Риск стать жертвой мошенников: китайский гороскоп на июль 2024 года

Последние новости

2:40
Точным ударом: ВС РФ показали кадры уничтожения РСЗО HIMARS
2:18
«Настоящая катастрофа»: Карин Кнайсль об утрате Европой верховенства закона
1:54
Политическое лицемерие: как МОК дискредитирует Олимпийские игры в Париже
1:30
Жильцам ветхого дома из Пензенской области предложили переехать в комнату с плесенью
1:08
Беременна в 11: в Германии школьница родила от отчима, но не все так просто
0:46
Сигнал для женщин? Егор Крид дал редкий комментарий о личной жизни

Сейчас читают

Кашель, слабость, боль: россиян атакуют парагрипп и РС-вирус
История визажиста из Казани о ботулизме — первые симптомы, лечение и при чем здесь ботокс
«Пример публичным людям»: адвокат Жорин оценил щедрый поступок разводящегося с Алсу Абрамова
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака