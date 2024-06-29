Социальная поддержка: кому положены льготы на оплату ЖКУ

И какой размер составляют послабления?

Часть жителей России могут получить социальную поддержку от государства. В том числе и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Кому положены скидки и сколько они составляют, сообщает издание URA.RU.

Оформить послабления могут ветераны труда, многодетные семьи и репрессированные граждане. Точный список зависит от региона. В Санкт-Петербурге это еще матери-героини, пенсионеры с определенным стажем, а также те, кто пострадал от политических репрессий.

В Московской области предоставляют скидки одиноким пенсионерам, некоторым сельским бюджетникам и почетным донорам.

Методы расчета и размер послаблений зависят от категории гражданина. Некоторые виды скидок, как и оплата ЖКУ, распространяются не только на льготника, но и на остальных членов его семьи.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Правительство России утвердило перечень категорий граждан, у которых появится возможность оплачивать ЖКУ без банковской комиссии.