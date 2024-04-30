Кабмин утвердил перечень россиян, которые будут оплачивать ЖКУ без комиссии

Правительство России утвердило перечень категорий граждан, у которых появится возможность оплачивать жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и пени за неполные и несвоевременные платежи без банковской комиссии. Распоряжение подписал председатель Кабмина Михаил Мишустин.

«Речь идет о многодетных родителях, пенсионерах, инвалидах, ветеранах боевых действий, а также членах семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий», — говорится на сайте правительства.

Новые правила начнут действовать с 1 июля 2024 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что комиссия Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан поддержала законопроект о распространении электронных платежек за ЖКУ на всю Россию. Отказаться от бумажного варианта россияне смогут, написав заявление.