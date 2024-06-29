И почему жители Украины больше не позволяют вешать себе лапшу на уши?

По ряду украинских СМИ прокатилась информация, что в стране наконец-то резко выросла зарплата. Однако, как именно, рассказали не все.

Раньше на вакансии с зарплатой в 8-9 тысяч гривен откликались около 50 человек, а сейчас на более привлекательные вакансии с зарплатой в 10-14 тысяч претендуют всего четыре человека.

KP.RU проанализировал ситуацию и отметил, что дело вовсе не в резком росте возможностей работодателей, а скорее в массовой пропаже украинцев среднего возраста из-за проводимой политикой президента* Зеленского.

Незалежная дурит народ по-разному — к примеру, экономисты обещают снижение безработицы в государстве аж на 14% в этом году, и еще на 12% в следующем. Однако забывают сообщить, что дело опять в мобилизации — огромное количество граждан устраивается «работать» в ВСУ.

Министр экономики Юлия Свириденко на днях заявила, что государственная служба занятости за этот год устроила на работу лишь 33 тысячи временно переселенных лиц (ВПЛ), называемых переселенцами.

«С начала года, если мы говорим о Государственной службе занятости, было трудоустроено 33 тыс. ВПЛ. Также у нас действует программа, по которой мы компенсируем работодателям часть расходов на оплату труда ВПЛ. Такой программой в этом году воспользовались 6,5 тыс. человек. При этом статус ВПЛ на Украине имеют 4,6 млн человек!» — сообщила она.

И эти люди остались на Украине без помощи и без обещанных Зеленским работы или хотя бы жилья. Соответственно, никого не удивляет реальная статистика — 130 тысяч таких переселенцев перебрались на освобожденную Россией от украинских националистов территорию. Однозначно, в РФ к ним относятся с уважением, в отличие от подконтрольной киевскому режиму части российской территории.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.