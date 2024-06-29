Очередного внука актеру подарит старшая дочь Кэтрин и ее муж, актер Крис Пратт.

Арнольд Шварценеггер станет дедом в третий раз. Издание People со ссылкой на окружение знаменитости сообщает, что старшая дочь актера Кэтрин и ее муж, звезда фильмов «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры» Крис Пратт, ждут очередного пополнения в семье.

До этого 34-летняя Кэтрин и ее супруг дважды радовали Железного Арни, подарив ему в 2020 году внучку Лайлу Марию и в 2021-м еще одну внучку Элоиз Кристину.

Кэтрин пока что единственная из детей Шварценеггера, кто имеет собственных наследников. Известно, что, кроме нее, у легендарного Терминатора и его экс-супруги Марии Шрайвер родились еще трое детей: Кристина (1991), Патрик (1993) и Кристофер (1997).

Также у 76-летнего актера есть внебрачный сын Джозеф, появившийся на свет в 1997 году в результате связи Шварценеггера с домработницей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Арнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце: у знаменитости обнаружили нерегулярное сердцебиение, поэтому врачи решили установить ему кардиостимулятор.